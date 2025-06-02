Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил капремонт школы № 32 в Балашихе

В Балашихе полным ходом идет капитальный ремонт школы № 32, расположенной на улице Крупской. Работы, начавшиеся в октябре 2024 года, предполагают полное обновление здания — от фасада до внутренних помещений, с особым акцентом на теплоизоляцию.

Ход реконструкции лично контролирует депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

«Это мой третий визит на объект. Я был здесь на ключевых этапах: в ноябре 2024 года проверял демонтажные работы, чтобы выявить и устранить скрытые дефекты. Позже контролировал установку новых инженерных систем и укрепление проемов окон и дверей. Сегодня вижу значительный прогресс: фасад преображается, а основная часть работ уже завершена», — отметил Владимир Шапкин.

На объекте трудятся 64 специалиста. Демонтажные работы завершены, проложены новые инженерные сети, сейчас активно ведется отделка фасада и шпаклевка стен.

По словам заместителя начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павла Вечтомова, подрядчик строго придерживается графика, чтобы завершить работы к середине августа и сдать школу к началу учебного года в сентябре 2025 года.

В рамках проекта также благоустроят прилегающую территорию: появится новое футбольное поле, а также высадят деревья и кустарники, что сделает школьный двор уютнее и современнее.