Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил строительство детского сада в Балашихе

В микрорайоне Новое Павлино Балашихи активно строится новый детский сад, который станет важным шагом в развитии инфраструктуры района. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил строительную площадку, чтобы проверить, как проходят работы и обсудить проект с местными жителями.

На объекте уже завершили ключевые этапы строительства: рабочие начали устанавливать межкомнатные перегородки, прокладывать инженерные коммуникации, также они ведут подготовку к заливке плиты третьего этажа. Работы идут в соответствии с графиком.

«Этот детский сад — значимый проект для Нового Павлино. Мы видим, что строительство продвигается быстро, но главное — сохранить высокое качество. Комфорт и безопасность детей — наш приоритет», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Проект реализуют в рамках народной программы партии «Единая Россия» и федерального проекта «Новая школа», направленных на развитие дошкольного образования и создание современных условий для малышей. Открытие детского сада обеспечит десятки малышей из стремительно растущего микрорайона местами в новом, хорошо оборудованном учреждении.