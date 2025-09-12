Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел встречу со старшеклассниками в Балашихе

Народный избранник посетил гимназию № 1, расположенную в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха. Встреча прошла в формате «Диалог на равных» и собрала старшеклассников образовательного учреждения для обсуждения важных и актуальных тем.

Во время мероприятия участники поговорили об истории России, особенностях работы молодежного парламента, а также затронули вопросы профессионального самоопределения молодого поколения. Диалог получился насыщенным и содержательным, что подтвердило высокий уровень подготовки и заинтересованности ребят.

Тарас Ефимов поделился с учащимися историей своего карьерного пути — от начала предпринимательской деятельности до депутатской работы. Особое внимание он уделил рассказам о поездках на Донбасс с гуманитарными конвоями, подчеркнув важность поддержки и помощи в сложных ситуациях.

«Поблагодарил ребят за насыщенный и вдумчивый диалог, отметил, как зрело рассуждают ребята на достаточно сложные темы», — отметил депутат.

Проект «Диалог на равных» направлен на организацию встреч молодого поколения с представителями различных сфер деятельности. Такие мероприятия помогают школьникам расширить кругозор, получить ответы на интересующие вопросы и лучше ориентироваться в выборе будущей профессии.