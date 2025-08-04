Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел прием жителей в Балашихе

В общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Балашихе состоялся прием граждан по вопросам образования. Его провел депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Основными вопросами, рассмотренными в ходе приема, стали оказание адресной материальной помощи семьям с детьми, поддержка многодетных семей в подготовке к школе, льготы и социальные гарантии для учащихся.

«В преддверии 1 сентября особенно важно поддержать семьи, которые испытывают трудности с подготовкой детей к школе, — отметил Тарас Ефимов. — Мы разъяснили порядок получения помощи, помогли составить необходимые документы. По всем обращениям будут подготовлены мои ходатайства в окружное управление социального развития».

Каждый житель округа может обратиться в Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, 7, а также микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11. Телефон для записи: 8 (985) 193-64-03.