Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов поделился информацией о деятельности пункта отбора на контрактную службу, расположенного в Балашихе. В ходе беседы он отметил, что регулярно посещает Центр отбора и общается с военнослужащими, как на передовой, так и во время их отпусков.

По его словам, мотивация контрактников за последнее время изменилась: если ранее акцент делался на защиту Донбасса и ЛНР, то теперь, после нападений на Курскую область и обстрелов Брянской, Орловской и Ростовской областей, многие стремятся защитить свои дома и семьи.

Ефимов подчеркнул, что работа по улучшению мер поддержки контрактников и их семей продолжается на всех уровнях власти. Вопросы и предложения поступают в том числе от самих военнослужащих, что приводит к изменениям в законодательстве.

Контрактная служба предоставляет ряд преимуществ, включая социальные льготы и возможности карьерного роста. Примером такого социального лифта может служить избрание в местный Совет Реутова Героя России, полковника в отставке Андрея Мерцалова.

Пункт отбора в Балашихе предлагает комплекс услуг для соискателей: медицинский осмотр, психологическую оценку, юридическую поддержку и документальное сопровождение. Здесь также определяется специализация и род войск для будущей службы контрактника.

Центр находится по адресу: Восточное шоссе, 2. Дополнительную информацию можно получить по горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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