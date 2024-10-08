Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов навестил бойцов СВО в госпитале Балашихи

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов навестил военнослужащих, проходящих лечение в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко в Балашихе, передав гуманитарную помощь. Визит состоялся в рамках акции «Добрые дела — лучший подарок Президенту», приуроченной ко дню рождения Владимира Путина, и направлен на поддержку раненых бойцов специальной военной операции.

Вместе с членами партии «Единая Россия» Ефимов передал гуманитарный груз, в который вошли питьевая вода, средства личной гигиены, такие как мыло, шампуни и зубные пасты. Депутат подчеркнул важность этой акции и благодарность граждан за поддержку военнослужащих.

«Наш визит — это дань уважения ребятам, наша благодарность за их подвиги. Наши жители, предприятия города, волонтеры оказывают регулярную помощь участникам СВО. Я благодарен всем и каждому, кто по мере своих сил приближает нашу общую Победу», — отметил Тарас Ефимов.

Запущенный 7 октября марафон «Добрые дела — лучший подарок Президенту» стал частью масштабной инициативы, в которой участвуют депутаты, активисты и молодогвардейцы. Они отправляют грузы гуманитарной помощи военным госпиталям и семьям участников СВО, а также активно помогают жителям новых регионов.

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