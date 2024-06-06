Депутат Мособлдумы Сергей Керселян напомнил правила выгула домашних питомцев

Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку напомнил о правилах выгула собак. За их несоблюдение владельцам питомцев придется заплатить штраф.

«Владелец трех американских питбулей выгуливал своих питомцев без поводков. По пути им встретился другой человек с собаками на поводках. Псы, которые, по сути, находились на самовыгуле, напали на животных на привязи», — отметил председатель комитета Сергей Керселян.

По его словам, виновнику происшествия грозит крупный штраф и судебное разбирательство. В 2024 году в Московской области зафиксировали свыше трех тысяч подобных инцидентов. Больше всего их пришлось на май.

Согласно правилам выгула домашних животных в Подмосковье, владелец питомца обязан исключить свободное и неконтролируемое передвижения собаки без поводка и намордника. Самовыгул животных опасен тем, что они могут причинить вред другим, попасть в отлов или пострадать.

Напомним, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных предусмотрен штраф от 1,5 до 30 тысяч рублей.

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