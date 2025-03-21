Депутат Мособлдумы проверил строительство социальных объектов в Ленинском округе
В рамках рабочего визита депутат Московской областной Думы Владимир Жук проверил строительство социальных объектов. Он посетил школу, детский сад и поликлинику.
Совместно с муниципальными депутатами Владимир Жук проверил строительство поликлиники на 750 мест в деревне Сапроново, школы на 1675 мест в ЖК «Первый квартал» и детского сада на 350 мест в «Новом Видном».
«В поликлинике мы были несколько месяцев назад. За это время, конечно, был сделан большой прыжок вперед. Сейчас практически завершается чистовая отделка. Осталось совсем немного до их завершения, и строительная бригада сможет приступить к работе на улице. Благоустройство территории планируем начать в конце мая и завершить полностью работы. После останутся работы, связанные с лицензированием и кадровым составом. Совсем скоро, и поликлиника, надеюсь, заработает в полную силу», —сказал депутат Московской областной Думы Владимир Жук.
Поликлиника в Сапронове строится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В ней обустроят входы для детского и взрослого отделений, а также для травмпункта. Общая площадь объекта — около 10 тысяч квадратных метров.
Детский сад на 350 мест в жилом комплексе «Новое Видное» в деревне Калиновка возводится в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия». Готовность учреждения превысила 40%. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025 года. В трехэтажном здании расположатся 14 групп по 25 детей в каждой.
В крупнейшей школе Ленинского округа в ЖК «Первый квартал» продолжается монтаж фасада, уже запустили инженерные системы. В здании обустроят трансформеры-классы, общественные зоны, вместительный спортивный зал и атриум с амфитеатром на 1000 мест.
Депутат Владимир Жук отметил, что продолжит контролировать строительство социальных объектов в Ленинском округе.