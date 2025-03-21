Депутат Мособлдумы проверил строительство социальных объектов в Ленинском округе

Совместно с муниципальными депутатами Владимир Жук проверил строительство поликлиники на 750 мест в деревне Сапроново, школы на 1675 мест в ЖК «Первый квартал» и детского сада на 350 мест в «Новом Видном».

«В поликлинике мы были несколько месяцев назад. За это время, конечно, был сделан большой прыжок вперед. Сейчас практически завершается чистовая отделка. Осталось совсем немного до их завершения, и строительная бригада сможет приступить к работе на улице. Благоустройство территории планируем начать в конце мая и завершить полностью работы. После останутся работы, связанные с лицензированием и кадровым составом. Совсем скоро, и поликлиника, надеюсь, заработает в полную силу», —сказал депутат Московской областной Думы Владимир Жук.