Депутат Мособлдумы проверил строительство путепровода в Балашихе

Работы по возведению объекта у платформы «Черное» ведутся в рамках Народной программы «Единой России». Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутаты Совета депутатов Балашихи Николай Говричев, Светлана Тананова, а также активные жители микрорайона Заря ознакомились с ходом строительства.

Тарас Ефимов рассказал, что сейчас на объекте ведутся активные строительные работы. Так, после ввода путепровода в эксплуатацию транспортная ситуация в районе заметно улучшится: участники движения получат альтернативные маршруты, а время в пути сократится.

Сейчас специалисты возводят опоры путепровода и укрепляют металлические конструкции. Кроме того, на строительной площадке задействовано около 60 человек и примерно 20 единиц техники.

Николай Говричев отметил, что этот проект, реализуемый в рамках Народной программы «Единой России», имеет особую значимость для местных жителей, так как улучшит транспортную ситуацию, сократит пробки и сделает ежедневные поездки более комфортными. Депутат добавил, что жители с нетерпением ждут завершения строительства путепровода, а темпы работ остаются высокими.

Строительство путепровода через железнодорожные пути возле платформы «Черное» стартовало в октябре 2025 года. Новая трасса будет иметь две полосы движения. Автомобилисты смогут удобно съезжать на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе «Черное», а также на Восточное шоссе.