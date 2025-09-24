Депутат Мособлдумы проверил строительство больницы в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов проинспектировал строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино города Балашиха. В ходе инспекции особое внимание было уделено качеству отделочных работ, которые играют важную роль в создании комфортной и функциональной среды для пациентов и медицинского персонала.

Во время визита депутат ознакомился с демонстрационными участками отделки, которые будут применены на всей внутренней территории больницы. Он осмотрел образцы типовой палаты, приемного отделения, процедурного помещения и холла.

«Мы ознакомились с образцами отделочных материалов и интерьерными решениями, предназначенными для применения в масштабах всей больницы. Конечно, это вызвало восторг, потому что некоторые решения были очень интересными», — отметил Тарас Ефимов.

Строительство многопрофильной больницы началось в марте 2024 года в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Больница будет рассчитана на 1123 койки и обеспечит широкий спектр медицинских услуг. В ее состав войдут консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии и неврологии. Кроме того, будет организован региональный сосудистый центр.

По словам руководителя строительного проекта Игоря Веселова, кровельные работы по первому и второму блокам полностью завершены. В ближайшее время специалисты планируют завершить монолитные работы. «Начался этап инженерии и черновых внутренних отделочных работ, включающий устройство стяжек и монтаж перегородок. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком», — добавил Веселов.

Строительство многопрофильной больницы в Ольгино является важным шагом к улучшению медицинского обслуживания населения региона. Открытие нового медицинского учреждения позволит значительно повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей Балашихи и окрестных районов. Тарас Ефимов подчеркнул важность таких проектов для здоровья населения и выразил уверенность в успешном завершении строительства в установленные сроки.