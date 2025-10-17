Депутат Мособлдумы проверил ремонт Центра образования в Ногинске

В Ногинске активно продолжается капитальный ремонт в Центре образования для детей и взрослых. Депутат Московской областной думы Владимир Пекарев посетил объект и подтвердил, что работы выполнены на 80%.

На текущий момент завершены фасадные и кровельные работы, а также идет внутренняя отделка и монтаж инженерных систем. Реконструкция не ограничивается лишь косметическим обновлением, а включает в себя значительное преобразование пространства, что позволит улучшить условия обучения и развития.

На первом этаже появится современная костюмерная, о необходимости которой говорили долго. Тир также претерпит существенные изменения: вместо одного помещения будут созданы два, что расширит образовательные возможности для учащихся.

Важное внимание уделяется созданию комфортной атмосферы для творческого роста воспитанников. Обновленный центр будет оснащен современным звуковым оборудованием, сценическим инвентарем и залом с хорошей акустикой. Полное завершение всех работ запланировано до конца текущего года, что позволит открыть обновленный центр для детей и взрослых в ближайшее время.