Депутат Мособлдумы проверил ремонт на улице Горького в Пушкино

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан совместно с представителями служб, ответственных за содержание дорожного хозяйства, 22 июля провел инспекцию ремонта на улице Горького в Пушкино. Работы ведутся на участке от пересечения с Надсоновской до улицы Чехова.

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» применяется комплексный подход к благоустройству территории.

«Помимо ремонта самого дорожного полотна будут организованы дополнительные парковки, проведено расширение дороги и строительство тротуаров в местах скопления воды, на которые очень жаловались жители», — отметил Михаил Ждан.

Улица Горького стала одним из объектов, включенных в Народную программу. Всего в этом году в округе Пушкинский приведут в порядок 11 дорог общей протяженностью около 6,5 километра. Ремонтные бригады уже работают или готовятся к выходу на объекты в Ивантеевке, Софрино, Черкизово и Красноармейске.

В прошлом году в округе отремонтировали 14 дорог протяженностью 13,5 километра. Тогда новые покрытия появились в Пушкино, Ивантеевке, Софрино, Зеленоградском, а также в деревнях Степаньково и Горенки. Благодаря системному подходу удается ежегодно увеличивать число качественных дорог, повышая уровень комфорта и безопасности передвижения как для водителей, так и для пешеходов.