Депутат Мособлдумы проверил ремонт кровли дома в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с депутатами окружного совета и активными жителями микрорайона Заря провел проверку хода капитального ремонта кровли в доме № 9 по улице Ленина в Балашихе. Проект реализуется в рамках региональной программы Фонда капитального ремонта Московской области, направленной на улучшение жилищных условий населения.

На текущий момент подрядная организация завершила полную замену пирога кровли и находится на завершающем этапе монтажа гидроизоляционного слоя. Это обеспечит надежность и долговечность крыши, что, в свою очередь, повысит уровень комфорта для жильцов.

«Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в установленные сроки. Мы вместе с жителями и депутатами продолжаем контролировать реализацию программы, ведь все это делается для безопасности и комфорта людей», — отметил Тарас Ефимов.

В ходе встречи также была обсуждена реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Балашихи. В планах до конца 2025 года — замена 19 лифтов, ремонт 254 кровель, обновление 69 фасадов, а также ремонт инженерных сетей в 132 домах и работы по фундаментам в 16 зданиях. Эти меры направлены на комплексное улучшение состояния жилого фонда города и создание комфортных условий для его жителей.