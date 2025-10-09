Депутат Мособлдумы проверил ремонт электрики дома в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов лично осмотрел результаты проведенных работ по ремонту электроснабжения в многоквартирном доме № 50 на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный. В обходе участвовали также жильцы дома, которые смогли задать вопросы и выразить свои пожелания.

Дом, построенный в 1988 году, давно нуждался в обновлении электротехнического оборудования. В рамках капитального ремонта была произведена замена вводно-распределительного устройства — ключевого элемента энергосистемы дома, обеспечивающего надежное и безопасное распределение электроэнергии. Кроме того, специалисты обновили этажные распределительные щиты, которые отвечают за подачу электроэнергии в квартиры и защиту оборудования от перегрузок и коротких замыканий.

Особое внимание было уделено замене питающих кабелей от вводно-распределительного устройства до индивидуальных приборов учета электроэнергии в каждой квартире. Этот комплексный подход обеспечивает повышение безопасности электроснабжения, снижая риски аварий и повышая долговечность системы.

Также в ходе работ специалисты обновили освещение на лестничных площадках, что значительно улучшило видимость и безопасность жильцов при передвижении по дому в темное время суток.