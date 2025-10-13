Депутат Мособлдумы проверил реконструкцию станции Железнодорожная в Балашихе

Тарас Ефимов ознакомился с текущими работами на объекте и обсудил дальнейшие планы с жителями Балашихи и представителями подрядной организации. Одним из ключевых достижений стало строительство крупнейшего на Московских центральных диаметрах моста-конкорса, площадь которого составляет пять тысяч квадратных метров.

Этот объект не только украсит станцию, но и обеспечит удобный переход между платформами и выходами.

«Следующим этапом станет демонтаж четвертой платформы и завершение строительства северного вестибюля станции. Окончание работ запланировано на третий квартал 2026 года», — отметил Тарас Ефимов.

На станции Железнодорожная также установлены 15 эскалаторов и семь лифтов, что сделает передвижение по ней более комфортным для всех категорий жителей, включая людей с ограниченными возможностями. Все платформы будут оснащены навесами, которые защитят пассажиров от солнца и осадков, а также дополнительными источниками освещения, лавочками и навигацией для удобного ориентирования.

Реконструкция станции Железнодорожная в Балашихе позволит повысить комфорт жителей и гостей округа, сделав транспорт более доступным и безопасным.