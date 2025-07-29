Депутат Мособлдумы проверил капитальный ремонт домов в Ленинском округе

Работы по ремонту многоквартирных домов продолжаются в городе Видное. Объекты посетили с инспекцией представитель Московской областной думы Владимир Жук, депутаты окружного совета и общественники.

Проверяющие осмотрели дом № 12 на Заводской улице, где ведется капитальный ремонт кровли. После его завершения в конце августа начнутся фасадные работы и ремонт чердачного помещения.

В доме № 34/1 на Советской улице выполняют капитальный ремонт фасада с применением современной вентилируемой системы, обеспечивающей дополнительную тепло- и влагоизоляцию. Работы планируют закончить через три с половиной месяца. Мнение жителей учтут при выборе цветовых решений, а также обновлении балконов.

«Мы всегда следим за качеством и соблюдением сроков. На данный момент видим опережение в графике проведения работ по капитальному ремонту», — отметил Владимир Жук.

Напомним, перечень адресов программы капитального ремонта на 2023–2025 годы в Ленинском округе был дополнен еще 30 жилыми домами, в результате чего сейчас их общее количество составляет 56.