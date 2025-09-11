Депутат Мособлдумы проверил канализационные станции в 2 поселках в Пушкино

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и активные жители городского округа Пушкинский посетили канализационно-насосные станции № 20 в поселке Ашукино и № 21 в Софрино. Они проверили исправность оборудования.

На станции № 21 в поселке Софрино установили три насоса. Один из них обеспечивает текущую работу, а два — резервные. Даже один насос может справиться со всем объемом поступающих сточных вод, что гарантирует бесперебойность системы. Все оборудование находится в рабочем состоянии.

Также делегация побывала на канализационно-насосной станции № 20 в поселке Ашукино. Гости убедились, что оборудование работает исправно. Сейчас на станции трудится бригада, которая подключает второй насос. Это позволит еще больше повысить надежность системы.

Отметим, что несколько лет назад здесь выявили случаи незаконных сбросов в реку Талицу. Сейчас состояние водоема не вызвало у комиссии замечаний: вода чистая, в ней плавают утки и мальки.

После обхода Михаил Ждан и местные жители положительно оценили работу МУП «ЖКХ Лесной», ответственного за систему водоотведения в округе.