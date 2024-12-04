Депутат Мособлдумы проверил качество питания в школе № 15 в Балашихе
В рамках партийного проекта «Новая школа» депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил школу № 15 имени Героя Российской Федерации Алексея Буриличева. Он проверил организацию горячего питания в образовательном учреждении городского округа Балашиха.
Помимо депутата, в столовую учебного заведения пришли и активные родители. Вместе с директором школы № 15 Анной Брылевой комиссия продегустировала блюда. Гости побеседовали с поварами и воспитанниками учреждения.
«Сегодня на завтрак у ребят овсяная каша на молоке с маслом, бутерброд с сыром и какао с печеньем. Дети довольны», — поделился депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.
Он также отметил, что меню в школе сбалансированное, оно соответствует всем нормам и требованиям. Народный избранник поблагодарил поваров за их труд.
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