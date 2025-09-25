Депутат Мособлдумы проверил готовность котельных в Домодедове к отопительному сезону

В городском округе Домодедово продолжается подготовка к отопительному сезону. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов проинспектировал состояние котельных. Проверку он начал с объекта на улице Кирова.

Главный инженер предприятия «Теплосеть» Дмитрий Клощев рассказал, что во время подготовки оборудования особое внимание уделяют гидравлическим испытаниям тепловых сетей и техническому освидетельствованию.

«Каждый котел промыли, опрессовали. Оборудование прошло техническое освидетельствование под контролем наших надзорных органов», — отметил Дмитрий Клощев.

Помимо этого, специалисты проводят специальные аварийные тренировки.

«Отрабатываем действия персонала в случае локализации аварийной ситуации», — добавил Дмитрий Клощев.

Все системы в котельной, в том числе на отделении «Сапфир», готовы к отопительному сезону. Проинспектировали и оборудование и на улице 25 лет Октября, где проводят регулярные осмотры и анализы воды.

Отметим, что в Домодедове отопление начнут подключать с 25 сентября. Первыми его получат детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. А с 29 сентября ресурсом обеспечат и многоквартирные дома.