Депутат Мособлдумы проверил благоустройство парка в Красногорске

Постамент «Зоркий пограничник вглядывается вдаль» поставили в 1930-х годах. Его также приведут в порядок.

«Парк был открыт в 1940 году. Те памятники, которые были, они разрушены, утеряны по разным причинам. Они будут восстановлены. Вы знаете, вот у нас есть ветераны, которым порядка 90 лет. Они приходили и занимались даже здесь. Они просили сохранить все те вещи, тренажеры, назовем так. Мы их не просто сохраним, мы их осовременим», — уточнил депутат Московской областной Думы Роман Володин.

Обновили и зеленый театр: заменили настилы, установили современные конструкции для сцены и уложили кровлю. Красногорцы смогут прогуляться по обновленному парку в ноябре — на месяц раньше запланированного срока.