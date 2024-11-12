Депутат Мособлдумы проверил благоустройство и ремонт домов в Реутове

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проконтролировал состояние благоустройства и ремонта в Реутове. Он осмотрели детские площадки и обсудили ремонт в жилых домах с управляющей компанией.

На улице Гагарина Ефимов, совместно с депутатами городского совета, осмотрел новую детскую площадку. Он убедился в том что комплекс отвечает стандартам безопасности и удобна для местных жителей. Во время визита он также обсудил с подрядчиками планы дальнейшего благоустройства дворов и улиц.

По словам депутата Мособлдумы, управляющая компания активно выполняет свои обязательства. Ремонт проводится в 190 подъездах, и половина из них уже сданы. Остальные будут готовы до конца года, что повысит комфорт проживания для многих семей в Реутове.

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