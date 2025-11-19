Депутат Мособлдумы провела встречу с патриотическим клубом в Павловском Посаде

Фото: Администрация Павлово-Посадского г. о. / Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Депутат Московской областной думы, глава комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике и куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Самединова встретилась с членами патриотического клуба на базе Дворца культуры «Павлово‑Покровский». Темами обсуждения стали ключевые направления деятельности объединения.

В мероприятии приняли участие автор и инициатор ряда краеведческих проектов, руководитель клуба Надежда Ларина и активисты, в основном старшего поколения., Участница блокады Ленинграда Земфира Матяшева прочитала собственные трогательные стихи.

Участники встречи обсудили увековечение памяти бойцов Великой Отечественной войны, уточнение списков погибших для мемориала и подготовка краеведческих изданий для сохранения местной истории. Особое внимание уделяли необходимости внесения недостающих фамилий на обелиск и систематизации архивных материалов.

Линара Самединова вручила членам клуба теплые пледы, изготовленные в рамках проекта «Помнить каждого», и поблагодарила за важный труд.