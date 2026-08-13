Депутат Мособлдумы провел встречу с жителями округа Пушкинский

В микрорайоне Заветы Ильича городского округа Пушкинский жителям улиц Соловьиной и Сиреневой анонсировали старт работ по прокладке центральной канализации. Проект готов к реализации, строители уже заходят на объект.

Долгие годы жители были вынуждены обходиться без центральной канализации, решая бытовые вопросы собственными силами. 12 августа депутат Мособлдумы Михаил Ждан, заместитель главы округа Людмила Конопатченкова, уполномоченный главы Нина Ушакова и руководитель муниципального предприятия «Пушкинские коммунальные системы» Павел Каганов встретились с жителями, чтобы сообщить им хорошую новость — проект готов к реализации. Вместе с жителями они подробно разобрали технические моменты будущего подключения домов к сетям.

По утвержденному плану-графику все работы должны быть завершены к июню следующего года. Проект предусматривает прокладку магистрального коллектора по основным улицам и создание локальных отводов к каждому домовладению.

Реализация столь масштабной инфраструктуры стала возможной благодаря поддержке из местного бюджета. Муниципалитет изыскал возможность выделить необходимые средства на решение этой приоритетной социальной задачи.

«Стройка — это всегда временные неудобства. Где-то придется перекопать проезжую часть, ограничить подъезд или временно отключить воду. Но мы договорились с подрядчиком минимизировать дискомфорт и строго соблюдать технологию обратной засыпки, чтобы осенью жителям не пришлось ездить по грязи. Все присутствовавшие на встрече осознают, что эти сложности — необходимый шаг для комфортной жизни», — подчеркнул Михаил Ждан.

Жители, большинство из которых воспитывают троих и более детей, отнеслись к ситуации с пониманием. Возможность навсегда забыть об обслуживании выгребных ям и септиков, а также получить современную инженерную инфраструктуру для своих домов перевешивает краткосрочные неудобства.

«Чтобы процесс шел максимально прозрачно, была достигнута договоренность о постоянном диалоге. Если в ходе работ возникнут вопросы или непредвиденные сложности — будем оперативно собираться прямо здесь, на месте, и решать их вместе», — заверил жителей Михаил Ждан.

Контроль за качеством прокладки сетей будет осуществлять технический надзор муниципального предприятия «Пушкинские коммунальные системы», а следить за ходом работ сможет каждый желающий через систему общественного мониторинга.