Депутат Мособлдумы провел встречу с молодежью округа Пушкинский

В Пушкино ко Дню Конституции состоялась патриотическая встреча, которая объединила молодежь и представителей власти. Депутат Московской областной думы Михаил Ждан и председатель комитета по образованию, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Пушкинский Владимир Бахтояров встретились с сотрудниками молодежного центра «Точка притяжения» и активистами движения «Волонтеры Подмосковья».

Центральной темой мероприятия стало патриотическое воспитание. На встрече подвели итоги уже реализованных проектов и обсудили будущие инициативы. Отдельно поговорили и о приближающемся Дне Конституции Российской Федерации.

«За чашкой чая побеседовали с ребятами о том, что лично для них значит быть волонтером, человеком, готовым свое личное время посвящать помощи другим людям. Кроме того, коснулись темы преемственности поколений. Обсудили то, как ценно передавать накопленные знания, опыт и чувство патриотизма от старших к младшим», — поделился Михаил Ждан.

В конце встречи он вручил волонтерам за их самоотверженный труд благодарности Московской областной думы