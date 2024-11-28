Депутат Мособлдумы провел личный прием жителей Балашихи по вопросам медуслуг

В местном отделении партии «Единая Россия» состоялся личный прием депутата Московской областной думы Владимира Шапкина. На встрече обсудили вопросы некачественного оказания медицинских услуг и мошенничества в сфере кредитования.

По словам депутата Мособлдумы Владимира Шапкина, вопросы на встрече касались больше компетенции судебных органов, однако народный избранник помог жителям советом.

«Сегодня в ходе приема были личные вопросы, которые касаются конкретной судьбы наших посетителей. В рамках закона я постараюсь оказать содействие. Даны устные консультации и рекомендации к дальнейшим действиям», ‐ добавил он.

Любой житель городского округа Балашиха может обратиться с вопросами и проблемами в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: улица Парковая, дом № 7 или микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, дом № 11. Записаться на консультацию можно по номеру: 8 (985) 193-64-03.

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