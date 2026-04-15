Депутат Мособлдумы поздравил ветерана ВОВ из Пушкино с 95-летием

В прошлом году, в День Победы, глава округа Максим Красноцветов наградил Виктора Гаркина знаком «Почетный гражданин». Жизненный путь ветерана — пример силы духа, мужества и преданности Родине.

В годы войны, будучи еще подростком, он пережил оккупацию в Орловской области. Позже, в рядах Советской Армии, служил радистом в Заполярье, а после войны прошел долгий трудовой путь, заслужив звание «Ветеран труда».

«Каждая встреча с ветеранами Великой Отечественной войны — это особый момент, прикосновение к истории нашей страны и ее героическому прошлому. Общение с такими сильными духом людьми вызывает одновременно трепет и безмерную гордость. Не перестаю восхищаться несгибаемой волей наших ветеранов. Пережив тяготы войны, они сумели сохранить в себе жизнелюбие и удивительную стойкость. Низкий им поклон и крепкого здоровья!» — пожелал Михаил Ждан.