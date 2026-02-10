Депутат Мособлдумы поздравил работников авиации из Балашихи

В России отмечается День работника гражданской авиации, и в этом году депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ, расположенный в деревне Федурново городского округа Балашиха. В торжественной обстановке он поздравил профессионалов авиационной отрасли с их праздником, подчеркнув важность их вклада в развитие гражданской авиации.

На мероприятии Тарас Ефимов вручил почетные грамоты и благодарственные письма главе завода, отметив достижения сотрудников МАРЗ и акционерного общества «Рубин».

В рамках мероприятия также состоялась экскурсия для студентов колледжа «Энергия». Молодые специалисты смогли ознакомиться с работой завода, увидели модели самолетов и посетили несколько производственных цехов. Это не только дало им представление о профессии, но и вдохновило на дальнейшее изучение авиационных технологий.

День работника гражданской авиации объединяет всех представителей этой важной сферы — пилотов, бортпроводников, инженеров, диспетчеров и многих других специалистов. Праздник служит напоминанием о значимости авиации в жизни общества и о тех людях, которые обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров.