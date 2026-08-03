Депутат Мособлдумы посетил детский сад «Непоседа» в Можайске

Подготовка к новому учебному году продолжается в Можайском округе. К работе комиссии, которая инспектирует социальные объекты, на этой неделе присоединился депутат Московской областной думы Игорь Власов.

Парламентарий вместе с комиссией под руководством заместителя главы Можайского округа Елены Заболотной и руководителями учреждений побывал в детском саду «Непоседа» в Можайске. Они проверили укомплектованность педагогическими кадрами, пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, а также состояние зданий и территорий. Основная цель мониторинга — убедиться в полной готовности учреждения к приему детей и обеспечении условий для учебного процесса.

Комиссия отметила высокий уровень оснащения детского сада «Непоседа»: там функционируют собственный бассейн, уникальная учебная площадка для изучения ПДД, музей и постоянно обновляющаяся художественная галерея.

«Отрадно, что в „Непоседе“ создана среда, где ребята не только получают знания, но и активно раскрывают свои таланты, участвуя в конкурсах различного уровня. Особо хочется отметить партнерство педагогов и родителей — это залог успешного воспитательного процесса», — сказал Игорь Власов.