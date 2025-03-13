Депутат Мособлдумы поможет с ремонтом лаборатории Ногинской больницы

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов посетил Ногинскую больницу. Он осмотрел новый рентгеновский кабинет, а также выразил готовность помочь с ремонтом входной группы лаборатории лечебного учреждения.

Новое рентгеновское оборудование отечественного производства установили в Ногинской больнице в начале этого года. На закупку аппарата из федерального бюджета было выделено 28 миллионов рублей. Совместно с заведующей противотуберкулезным отделением Любовью Токаревой депутат осмотрел обновленный кабинет.

Ранее здесь использовалась устаревшая пленочная рентген-система, теперь же исследования проводятся на цифровом оборудовании. Это значительно сократило время диагностики, увеличило точность снимков и снизило нагрузку на пациентов. В день здесь могут принимать до 50 человек, а благодаря новому оборудованию очередей больше нет.

«Рад, что условия в медучреждениях улучшаются, а жители могут получать качественную диагностику в комфортной обстановке. Будем продолжать работать в этом направлении!» — подчеркнул Марк Черемисов.

Новое оборудование было закуплено в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья».