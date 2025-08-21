Депутат Мособлдумы подарил рюкзак первокласснице в Химках

В рамках акции «Скоро в школу» депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов вручил рюкзак будущей первокласснице в Химках, чтобы поддержать ее в начале учебного года. Акция «Скоро в школу» — это адресная помощь, которая оказывается многодетным и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, ребятам из неблагополучных семей, а также детям участников СВО и ребятам из новых регионов.

Для шестилетней Самии Татархановой новый учебный год станет особенным: впереди ее ждет первый в жизни урок. А вместе с букетом и улыбкой в школу она пойдет с новым рюкзаком. И не простым — внутри полный набор для юного ученика. Тетради, ручки, карандаши, пенал, обложки, ланчбокс и многое другое.

«Каждый ребенок должен учиться и развиваться в комфортных условиях. Новый учебный год приносит для семей дополнительные расходы. Важно, чтобы дети, независимо от обстоятельств, чувствовали поддержку и заботу. Так, подаренный рюкзак поможет подготовиться к занятиям без лишнего волнения», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Для семьи Татархановых такие заботы не в новинку: старший ребенок уже учится в третьем классе. Но каждый новый учебный год — это и новые расходы. Поэтому поддержка от области стала реальным подспорьем.