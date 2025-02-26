Депутат Мособлдумы подарил аквариум семейному центру в Красногорске

Депутат Московской областной думы Роман Володин побывал с визитом в центре «Красногорский». Парламентарий отчитался коллективу о проделанной работе за 2024 год и подробно рассказал о законодательных инициативах, направленных на поддержку семьи и детства в регионе.

Деятельность центра направлена на заботу о сиротах или оставшихся без попечения родителей детях и об оказавшихся в трудной жизненной ситуации семьях. После реорганизации учреждение сосредоточилось на помощи детям с особенностями развития.

Роман Володин по просьбе сотрудников «Красногорского» вручил центру сертификат на приобретение нового аквариума на сумму 55 тысяч рублей». Аквариум станет не только украшением интерьера, но и важным элементом терапии.

Депутат Мособлдумы также провел личный прием сотрудников. В форме открытого диалога обсудили возможность повышения квалификации педагогического состава, благоустройство территории, транспортную доступность и организацию досуга для детей С ОВЗ.

Роман Володин заверил, что все озвученные проблемы будут внимательно изучены и по каждому случаю примут необходимые меры.