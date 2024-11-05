Депутат Мособлдумы передал угощения жителям Курской области в Измайлове

Депутат Московской областной Думы Владимир Жук и волонтеры «Молодой гвардии» передали сладости временным переселенцам из Курской области, которые проживают в центре в Измайлове. Активисты дополнительно приготовили блины для гостей.

Угощения привезли в Православный социально-реабилитационный центр Тихвинской Иконы Божией Матери, которым руководит Людмила Саратовцева.

«Мы привезли сюда не просто помощь, а частичку уюта и веры в добро. Эти простые, но искренние жесты показывают: наш народ всегда объединяется в непростые времена», — сказал депутат Московской областной Думы Владимир Жук.

В коробках — пастила, пряники, мармелад, пахлава, зефир, леденцы, баранки и сушки. Молодогвардейцы испекли гостям блины.

Отметим, постоянные пункты приема гуманитарной помощи работают во всех территориальных отделах в Ленинском округе, в том числе в кинотеатре «Искра», в учреждении по работе с молодежью «Энергия». Жители могут принести посылки как жителям Курской области, так и участникам специальной военной операции.

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