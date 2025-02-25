Депутат Мособлдумы передал социальному центру в Ногинске ракетки для тенниса

Комплексный центр социального обслуживания «Богородский» получил подарок, который станет отличным дополнением к активному досугу его подопечных. В рамках рабочего визита депутат Мособлдумы Марк Черемисов передал учреждению ракетки для настольного тенниса и сладости.

Директор Ольга Гамага и заведующая отделением социальной реабилитации Валентина Серяпина провели гостям экскурсию по центру, продемонстрировав разнообразные программы и услуги, которые здесь предлагают. Во время общения с подопечными Марк Черемисов узнал об их творческих успехах: они показали свою живопись и вязание, а также рассказали о театральных постановках, которые создали совместными усилиями.

После насыщенной экскурсии присутствующие угостились чаем. Депутат отметил высокий уровень профессионализма сотрудников центра и поблагодарил за их труд, который приносит радость и поддержку многим людям.

«Видно, с какой любовью и заботой здесь относятся к каждому. Сотрудники — настоящие профессионалы, их труд заслуживает огромного уважения», — поделился впечатлениями народный избранник.