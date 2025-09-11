Депутат Мособлдумы оценил спортивную инфраструктуру в Старой Купавне

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов приехал в Старую Купавну Богородского городского округа, чтобы посетить физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин». Вместе с его директором Олегом Захаровым он обошел учреждение, которое уже год радует местных жителей и спортсменов, и оценил его оснащенность.

ФОК «Акрихин» предлагает жителям более 20 спортивных направлений, что дает возможность каждому найти занятие по вкусу. Здесь доступны как индивидуальные тренировки, так и командные виды спорта. В комплексе трудятся свыше 25 опытных тренеров, которые активно обучают юных атлетов. Особое внимание уделяют одной из лучших в Богородском округе секции легкой атлетики, ее воспитанники регулярно участвуют в соревнованиях и достигают высоких результатов.

Марк Черемисов отметил, что в комплексе создали такие условия, при которых можно полноценно тренироваться круглый год. Осваивать спортивные навыки воспитанникам помогают современное оборудование, качественное покрытие и просторные залы.

По итогам визита депутат подчеркнул, что такие объекты важны не только для спорта, но и для формирования здорового образа жизни у молодежи.