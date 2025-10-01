Депутат Мособлдумы оценил результаты благоустройства в микрорайоне Балашиха-2

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин вместе с заместителем главы Балашихи, начальником управления благоустройства Максимом Сидоркиным и депутатами окружного совета провел обход обновленных общественных территорий в микрорайоне Балашиха-2. Особое внимание было уделено новой пешеходной зоне, которая связывает сквер на улице Крупешина и парк на Заречной.

Территория сквера площадью 1,5 гектара была благоустроена в преддверии Дня города. В рамках работ заменена дорожно-тропиночная сеть, установлены современные лавочки и урны, новые фонари и система видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме того, появилась новая зона отдыха, предназначенная для занятий спортом.

«В этом сезоне были решены многие вопросы благоустройства территорий, включенных в нашу программу, и выполнены просьбы жителей по улучшению дворовых пространств. Это стоянки автомобилей, народные тропы, детские и спортивные площадки. Работы по программе будут продолжены», — отметил Владимир Шапкин.

В районе улицы Заречная благоустроены четыре двора: заменены твердые покрытия, обновлены проезды, добавлены тротуары и оборудован пешеходный переход.

Парк на Заречной, где в прошлом году открылись скейт-парк и памп-трек, занимает площадь около тысячи квадратных метров. Трассы разделены по уровням сложности, что позволяет тренироваться как профессионалам, так и начинающим спортсменам, включая самых юных жителей района.

Все работы по благоустройству выполнены в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на создание удобных и безопасных условий для жизни горожан.