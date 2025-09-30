Депутат Мособлдумы оценил ремонт подъезда в микрорайоне Павлино в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с депутатом окружного совета Сергеем Щукиным посетили дом № 34 в микрорайоне Павлино, где завершился капитальный ремонт подъезда. В рамках комплексного обновления подрядная организация провела масштабные работы: были покрашены стены и потолки, установлены современные энергосберегающие лампы.

Кроме того, подъезд украсили панно с изображением пейзажа, что придало помещению уют и оригинальность.

«В подъезде стало чисто и светло, жильцы довольны», — отметил Тарас Ефимов, оценив результаты ремонта.

В этом году в городском округе Балашиха планируется отремонтировать 193 подъезда. Работы включают замену устаревших осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные светильники, косметическую отделку стен и потолков, установку новых почтовых ящиков, а также обновление напольного покрытия на первом этаже с использованием плитки.

Такие преобразования не только улучшают внешний вид подъездов, но и создают более комфортные и безопасные условия для жителей. Реализация масштабной программы ремонта способствует повышению качества жизни в муниципалитете и укреплению чувства гордости за свой дом.