Депутат Мособлдумы оценил обновленный сквер на улице Крупешина в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с активными жителями городского округа посетил обновленный сквер на улице Крупешина. В ходе осмотра общественной территории были отмечены качественные изменения, которые сделали это место более комфортным и привлекательным для отдыха горожан.

В рамках комплексных работ по благоустройству подрядная организация провела укрепление и укладку современных плиточных покрытий на пешеходных дорожках. Большое внимание уделили созданию зоны для отдыха: установлены удобные скамейки и качели, а также произведено дополнительное озеленение территории, что придало скверу свежесть и уют.

Кроме того, в сквере появились новые спортивные объекты — воркаут-площадка и теннисный стол, которые позволят жителям заниматься физической активностью на свежем воздухе. Специалисты также отреставрировали постамент памятника Ленину, сохранив историческую значимость места.

«До конца года в Балашихе благоустроят Клубный переулок, зону у ДК „Саввино“. В 2026-м — пешеходную зону на Парковой улице и площадь у Ледового дворца», — сообщил Тарас Ефимов, обозначив планы по дальнейшему развитию городской инфраструктуры.

Обновление и благоустройство общественных пространств способствует созданию комфортных условий для досуга и отдыха жителей, улучшая качество городской среды и повышая уровень жизни в Балашихе.