Депутат Мособлдумы обсудил с жителями округа Пушкинский аварии на канализации

9 июля на встречу с жителями микрорайона Заветы Ильича приехали депутат Михаил Ждан, уполномоченный главы округа Нина Ушакова и заместители главы. Здесь были замечены регулярные сбои в работе системы канализации.

Коммунальные службы часто выезжают на аварии, устраняют повреждения, откачивают стоки и проводят дезинфекцию, но это лишь временные меры. Михаил Ждан отметил, что требуется кардинальное решение. Первоочередная задача — выявить наиболее уязвимые участки системы и разработать алгоритм действий для минимизации аварий.

Администрация округа прорабатывает с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области вопрос о включении участка коллектора в государственную программу. Это позволит комплексно модернизировать систему.

Пока ждут решения, муниципалитет и обслуживающая организация усиливают аварийные бригады и создали чат с жителями для оперативного реагирования. Михаил Ждан поблагодарил собравшихся за конструктивный диалог.