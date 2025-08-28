Депутат Мособлдумы Николай Черкасов провел личный прием жителей в Балашихе

Одна из них, в частности, поинтересовалась готовностью образовательных учреждений к новому учебному году и реализацией акции «Единой России» «Собери ребенка в школу». Николай Черкасов дал подробные объяснения по всем поднятым вопросам, подчеркнув значимость поддержки подрастающего поколения.

«Балашиха готова к Дню знаний. Была проделана большая работа в этом направлении. Что касается акции „Собери ребенка в школу“ — то она оказала реальную помощь семьям. Для нас важно, чтобы дети учились в комфортных условиях и получали знания», — подчеркнул Николай Черкасов.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться за помощью в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, 7; микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11. Для предварительной записи на прием звоните: 8 (985) 193-64-03.