Депутат Мособлдумы навестил пострадавшую в ДТП семью в округе Пушкинский

Семья Светличных недавно пережила трагическое дорожно-транспортное происшествие, которое случилось в районе поселка Софрино 4 марта. Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан побывал у Светличных, чтобы оказать необходимую поддержку.

Отец семейства Юрий после аварии был доставлен в больницу с серьезными травмами, а его сын Петр попал в реанимацию. Сейчас состояние Петра значительно улучшилось, и он уже вернулся домой. Однако молодому человеку предстоит долгое восстановление, в том числе комплексное обследование и курс реабилитации.

Михаил Ждан рассказал, что до аварии Петр вел активную жизнь, увлекался музыкой и настольным теннисом, добивался успехов на соревнованиях как на уровне института, так и округа.

«Наша главная цель сейчас — оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы он смог полностью восстановиться и вернуться к своим любимым увлечениям. Мы рассматриваем возможность перевода Петра в областное медицинское учреждение для дальнейшего лечения», — сообщил Михаил Ждан.