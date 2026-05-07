Депутат Мособлдумы Михаил Ждан поздравил ветеранов с Днем Победы в Пушкино

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан в преддверии 9 Мая посетил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда в Пушкинском округе. Он передал поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы округа Максима Красноцветова.

6 мая Михаил Ждан побывал в гостях у Альвины Борисовой. Она пережила блокаду Ленинграда ребенком и провела в осажденном городе все 900 дней. После переезда в Пушкино в 1999 году Альвина Георгиевна долгие годы возглавляла Совет ветеранов округа.

Депутат поблагодарил ее за многолетнюю общественную работу и пожелал здоровья. Во время встречи Альвине Георгиевне передали подарки и поздравления с наступающим праздником.

Ранее Михаил Ждан навестил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Галютина. В начале войны его призвали в армию из Вологодской области. Он участвовал в строительстве оборонительных объектов под Череповцом, а затем служил на Северном флоте в Мурманске.

В Пушкино Алексей Михайлович переехал в 1972 году. Более 30 лет он работал в городе и принимал активное участие в жизни округа.

«Альвина Георгиевна и Алексей Михайлович, поздравляю вас с приближающимся Днем Победы. Спасибо вам за мудрость, доброту и жизненную силу. Желаю крепкого здоровья и благополучия», — сказал Михаил Ждан.