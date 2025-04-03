Депутат Мособлдумы Марк Черемисов проверил ремонт подъездов в Ногинске

Ремонт и содержание жилых домов в Богородском округе находятся на особом контроле у парламентариев. В рамках рабочих поездок депутат Мособлдумы Марк Черемисов проверил ход ремонтных работ в подъездах жилых домов в Ногинске.

Вместе с директором управляющей компании «Уютный дом» Сергеем Тюрниковым депутат приехал в многоквартирный дом на улице Декабристов. Ремонт подъездов проводится за счет средств, выделенных по статье содержания и ремонта. В подъездах уже заменены батареи, проведена новая электрика, а также выполнены отделочные работы. Управляющая компания подходит к вопросу ремонта креативно, вдумчиво и ответственно. В каждом отремонтированном подъезде они создают авторские росписи, что делает пространство уютнее. Такой подход к работе не раз отмечался на конкурсе «Подъезд года», в котором компания занимала призовые места.

Следующим адресом рабочей поездки стал дом 15в по улице Чапаева. Вместе с начальником участка Ольгой Макаровой проверяющие обошли два дома и посмотрели, как проводится текущий ремонт. Здесь обновляют стены, поддерживают чистоту, содержат подъезды в порядке.

«Этот район мне хорошо знаком — бывший военный городок, рядом расположена часть МЧС. Раньше ведомство само отвечало за содержание домов, но теперь этим занимается управляющая компания под руководством Филиппа Сурина», — рассказал Марк Черемисов.

Требующих ремонта подъездов в 2018 году в Богородском округе было 4296. За шесть лет программы отремонтировано 2774 подъезда, 65 процентов от общего числа. В 2025 году планируют привести в порядок еще 73 подъезда.