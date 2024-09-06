Депутат Мособлдумы Лобышева проверила работу УИК № 150 в Воскресенске

Депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева проверила оснащение избирательного участка № 150 в Воскресенске. Она отправилась туда вместе с главой городского округа Алексеем Малкиным.

Избирательный участок № 150 расположился во Дворце культуры «Химик». Парламентарий проверила готовность и оценила работу избирательной комиссии, поговорила с наблюдателями и председателем.

«Отмечу на участке создание всех необходимых условий для комфортного голосования жителей. Все безопасно и удобно, а сотрудники избирательной комиссии помогают и отвечают на все вопросы. Совет депутатов городского округа Воскресенск играет ключевую роль в его развитии и отвечает за множество аспектов создания комфортных условий проживания в нем жителей. Приглашаю на избирательные участки всех неравнодушных к будущему любимого города», — отметила депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Напомним, выборы в окружной Совет депутатов в Воскресенске продлятся до 8 сентября. Избирательные участки будут работать каждый день с 8:00 до 20:00. За процессом голосования можно наблюдать на сайте.

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