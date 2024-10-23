Депутат Мособлдумы Линара Самединова провела прием жителей в Электрогорске

Депутат Московской областной думы Линара Самединова встретилась с жителями Электрогорска в общественной приемной партии «Единая Россия». Она уделила внимание каждому вопросу и пригласила семьи участников СВО на бесплатный спектакль.

Линара Самединова предложила жителям возможные варианты решения вопросов и передали проблемы в компетентные органы для дальнейшей проработки. Особое внимание уделили семьям участников специальной военной операции. Все обращения от них решат через органы социальной защиты.

«Сегодня мы обсуждали различные меры поддержки семьям и участникам специальной военной операции. Напомню, что за депутатами всех уровней закреплена каждая семья. Мы стараемся окружить заботой, вниманием, создать комфортные условия учебы детей и их занятости, поддержать мам и жен, приглашать на все возможные мероприятия, помогать в бытовых вопросах и, конечно, не оставлять в тяжелых семейных проблемах и обстоятельствах, с которыми часто сталкиваются наши женщины», — прокомментировала Линара Самединова.

Насущные проблемы двух семей из Павлово-Посадского округа удалось решить совместно с Комитетом по защите семей и участников специальной военной операции.

Депутат Линара Самединова пригласила близких бойцов СВО, многодетные семьи и жителей социальных категорий бесплатно посетить спектакль, который состоится в Доме культуры «Октябрь» 30 октября.

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