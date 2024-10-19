Депутат Мособлдумы Линара Самединова проведет прием жителей в Электрогорске

Личный прием депутата Московской областной думы Линары Самединовой пройдет на этой неделе в Павлово-Посадском городском округе. Жители могут прийти на него и задать любые интересующие их вопросы.

Встреча состоится 21 октября в доме № 2 по Советской улице в Электрогорске. Мероприятие пройдет с четырех до пяти часов дня.

Записаться на прием можно несколькими способами. Первый — по телефону 7 (916) 740-98-24. Второй вариант — с помощью электронной почты lsamedinova@gmail.com. При этом в письме нужно указать фамилию, имя и отчество, номер вашего телефона для связи и коротко суть обращения.

Отметим, что личные приемы граждан в Павлово-Посадском округе проходят регулярно. Их проводят не только депутаты, но и представители администрации округа и профильные специалисты.

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