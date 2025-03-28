Депутат Мособлдумы Лидия Антонова посетила новую школу в Реутове

Образовательное учреждение № 10 в Реутове открыли в феврале 2025 года. Его посетила региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Лидия Антонова.

«В ходе осмотра особое внимание уделили инновационным решениям, реализованным вместе с нашими партнерами из „Сбера“. Этот успешный опыт мы планируем масштабировать, аналогичные системы безопасности начнут появляться во всех образовательных учреждениях Реутова. Уверен, что такая комплексная модернизация создаст новые возможности для наших детей и выведет качество образования на принципиально новый уровень», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

В школе оборудовали IT-классы с программными продуктами компании, установили интеллектуальную систему видеонаблюдения. Она автоматически распознает нештатные ситуации и оперативно оповещает педагогов.

«В этой школе удалось создать идеальный баланс между инженерной подготовкой и гуманитарной составляющей. Именно так должна выглядеть школа в 2025 году», — отметила Лидия Антонова.

В 2025 году интеллектуальная система безопасности появится в первом корпусе школы № 10, школе № 1 и гимназии, сообщил глава округа Филипп Науменко.