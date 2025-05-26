Депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева проверила ремонт гимназии в Воскресенске

Вместе с парламентарием на объекте побывала начальник управления образования администрации городского округа Ирма Письменная. Сейчас на стройплощадке трудится около 40 рабочих. Все необходимые материалы завезены. Готовность объекта составляет 40-50%.

Екатерина Лобышева рассказала, что перед специалистами стоит задача завершить ремонт гимназии до 1 сентября. «Однако есть определенные нюансы с подключением дополнительной электромощности. Такие согласования могут повлиять на сроки выполнения работ, и мы внимательно следим за процессом», — сообщила депутат Мособлдумы.

Напомним, реконструкция учреждений образования является одним из важнейших пунктов Народной программы «Единой России», в основу которой входят наказы жителей.