Депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева провела прием жителей в Воскресенске

Глава Воскресенска Алексей Малкин и депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева провели прием в местном отделении партии «Единая Россия». На встречу пришли четыре жителя муниципалитета.

Четыре женщины сообщили, что в доме на улице Коммуны в микрорайоне Москворецкий топит прилегающую территорию, в доме в Белоозерском протекают трубы центрального водоснабжения. Они также интересовались оплатой за коммунальные услуги и проведением дезинсекции подвала в доме на Первомайской улице.

«Все вопросы передали в работу профильным специалистам. Обращения заявителей держу на личном контроле, а проблемы дома на Первомайской решили незамедлительно, направив туда бригаду для выполнения осушительных и дезинсекционных работ», — отметил глава округа Алексей Малкин.

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