Депутат Мособлдумы Ефимов посетил стройплощадку новой больницы в Балашихе

Сейчас рабочие возводят фундамент учреждения здравоохранения, устанавливают вертикальные конструкции и обустраивают подземную парковку.

«Сегодня мы посетили знаковый объект в Балашихе. Здесь строят новую большую больницу. На объекте завершают подземные работы. Темпы строительства хорошие, все процессы отлажены», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Отметим, что многофункциональный медицинский центр откроют в 2027 году. Там будут трудиться свыше трех тысяч специалистов, среди них более 700 врачей. В здании обустроят консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр. Всего медцентр включит 26 профилей.