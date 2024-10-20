Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов встретился с семьями участников СВО в Шатуре

В Шатуре состоялась встреча, на которой присутствовали депутат Московской областной думы Эдуард Живцов и руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова. Собравшиеся обсудили актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Эдуард Живцов, неоднократно лично доставлявший гуманитарные грузы на передовую, поделился своим опытом и подчеркнул важность поддержки военных и их семей. Марина Мигунова, чей сын служит в зоне спецоперации, отметила необходимость не только материальной, но и психологической помощи для семей.

В ходе дружеской беседы обсуждались различные темы, включая передачу подарков от бойцов своим близким. Эти презенты были доставлены через водителей из Шатуры, которые недавно возили гуманитарные грузы военнослужащим.

Общественники заверили, что готовы помогать решать любые юридические и бытовые вопросы, а также организовывать поездки для детей. Взаимодействие Комитета с семьями участников СВО будет продолжаться, а выезды в округа и разговоры с людьми помогут выявлять проблемы и доносить их в виде инициатив вышестоящим структурам.

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